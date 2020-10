LA SPEZIA – Juventus nel mirino per lo Spezia: la squadra di Italiano, dopo la gara di Coppa Italia con il Cittadella, è tornata in campo per prepararsi alla gara con i bianconeri in programma domenica al Manuzzi di Cesena alle 15. Dopo i consueti tamponi, lavoro di scarico per i titolari del match di coppa, mentre il resto del gruppo è sceso in campo impegnato tra riscaldamento tecnico, torelli e partitella su campo ridotto. Proseguono nelle tabelle personalizzate Mattiello, Ramos, Galabinov, Zoet, Mastinu e Capradossi, ai quale si è aggiunto Sala. Quest’ultimo infatti, si è sottoposto ad esami

diagnostici che, comunica lo Spezia, “hanno evidenziato una lesione all’adduttore della gamba sinistra”. Il calciatore, prosegue la nota, “ha già iniziato il percorso riabilitativo del caso presso il centro FK di Aulla”. Lavoro differenziato anche per. Rientro in gruppo invece per Riccardo, che dopo essersi lasciato alle spalle il, è ora pronto a tornare in campo.

Fonte tuttosport.com

