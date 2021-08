Le parole del tecnico spezino i conferenza stampa. Le Aquile hanno bisogno di nuovi innesti per completare la rosa

Alla vigilia della gara tra Cagliari e Spezia che andrà in scena domani alle ore 18:30 alla Sardegna Arena, Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico ha parlato della gara di domani prestando attenzione anche al calciomercato. Queste le dichiarazioni dell’allenatore del club ligure:

“Le sensazioni che ho per la gara di domani sono buone, vedendo quello che abbiamo fatto in queste settimane, stiamo lavorando molto bene. Affronteremo una partita difficile, ma andremo lì con tanta fiducia nella speranza di fare una buona sfida e strappare un risultato positivo. Non avremo un sistema di gioco fisso, cambieremo spesso anche in base alle caratteristiche dell’avversario che affronteremo di volta in volta. In base a questo proverò a schierare i giocatori in campo nel migliore dei modi”.

“Il fatto che il mercato non sia ancora chiuso e che siamo ancora in pochi non deve mai essere un alibi. Non userò mai delle scuse, soprattutto prima della partita. Non importa la situazione attuale che abbiamo in rosa, affronteremo il Cagliari con fiducia, cercando di mettere in pratica quello che abbiamo fatto durante la settimana e nel ritiro estivo. L’obiettivo è quello di di portare a casa un buon risultato”.

Lo Spezia, nello scorso campionato, pur non partendo con i favori del pronostico ha conquistato una salvezza alquanto tranquilla. Lo stile di gioco di Vincenzo Italiano ed alcune sorprese hanno consentito alle Aquile di disputare un ottimo torneo. Con il cambio in panchina e la perdita di alcune pedine della rosa, non sarà facile per i liguri confermare quanto di buono fatto nella passata stagione. Il neo tecnico degli spezzini necessita di rinforzi, in casa bianconera potrebbero tornare Agudelo e Piccoli, per l’attacco è stato contattato anche Mattia Destro. Per la difesa invece piace Bourabia del Sassuolo, da qui al termine del calciomercato arriveranno sicuramente nuovi innesti per la rosa di Thiago Motta.

22 agosto 2021 (modifica il 22 agosto 2021 | 16:14) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it