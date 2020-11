LA SPEZIA – Martin Erlic e lo Spezia condivideranno le prprie strade fino al 2024: la società ligure premia così il centrale, tra gli artefici della cavalcata in B dello scorso anno. Ecco il comunicato ligure: “Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega il difensore Martin Erlic alla Società bianca, ora in scadenza a giugno 2024. Il nazionale Under Advertisements 31 presenze con il Club di Via Melara e che è stato uno dei grandi protagonisti della storica promozione in Serie A della passata stagione, vestirà dunque la maglia delle Aquile per altre tre stagioni. Una storia che continua fino al 2024!” .

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram