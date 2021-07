E’ iniziato in mattinata a Turku, in Finlandia, l’intervento chirurgico per la ricostruzione del tendine d’Achille della gamba sinistra di Leonardo Spinazzola. Lo sfortunato esterno della Roma si è infortunato durante il secondo tempo della sfida vittoriosa contro il Belgio di venerdì scorso.

Recupero

—

Ieri Spinazzola è partito da Ciampino con la moglie Miriam e già domani, se tutto andrà come deve, potrebbe rientrare in Italia. Da valutare i tempi di recupero, ma serviranno almeno 6 mesi per rivederlo in campo. Ad effettuare l’intervento è il professor Lasse Lempainen, con la supervisione del luminare Sakari Orava.