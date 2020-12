TORINO – La Juventus è già qualificata agli ottavi, però quella di stasera contro la Dynamo Kiev sarà tutto tranne che un’amichevole. La Champions è sempre la Champions, la competizione più affascinante del mondo, ma Cristiano Ronaldo e compagni hanno tantissimi altri motivi per non prendere sotto gamba il match contro la squadra di Mircea Lucescu . Le ragioni di Andrea Pirlo si intrecciano a quelle di Andrea Agnelli e pure

Identità

Di sicuro una vittoria convincente contro gli ucraini farebbe bene a Pirlo e al suo progetto di trasformazione della Juventus in una squadra sempre più europea. Finora i bianconeri hanno alternato alti e bassi, ma è forte tra i giocatori la sensazione che manchi poco per trasformare una scintilla in svolta definitiva. Dominare la Dynamo e batterla con una prestazione seria, mixando intensità, aggressività e concretezza, non restituirebbe i due punti persi a Benevento, però aiuterebbe a ripartire nel migliore dei modi. La Champions è diversa dalla Serie A, ma i giocatori sono gli stessi e la convinzione passa da qualsiasi tipo di vittoria.

Primo posto e sorteggio

Da un successo sulla squadra di Lucescu passa anche la possibilità di giocarsi fino alla fine il primato del girone con il Barcellona. Se l’obiettivo principale, cioè staccare il biglietto per gli ottavi, è già stato centrato, chiudere in testa o secondi non sarebbe proprio la stessa cosa. Un sorpasso all’ultima curva sui blaugrana è tutt’altro che semplice, dopo lo 0-2 di Torino, ma con una vittoria stasera sarebbe ancora possibile. La squadra di Pirlo si giocherebbe tutto la prossima settimana al Camp Nou e quello sì che, in caso di lieto fine, potrebbe trasformarsi nello snodo stagionale. Una spinta psicologica e anche un bell’aiuto in vista dei sorteggi per gli ottavi di Champions League.

