PARIGI – Fino a pochi giorni fa era in pole position per prenderne la panchina, mentre adesso sembra che Massimiliano Allegri si sia allontanato dal Paris Saint-Germain. L’attuale allenatore dei parigini, Thomas Tuchel, rischia la panchina da un momento all’altro e, in caso la dirigenza decidesse di non continuare con il tedesco l’ex Juve era il più papabile per prenderne il posto. Secondo Sport.fr, invece, non sarà Allegri

a sostituire il tedesco. A bloccare l’arrivo di Allegri all’ombra della Tour Eiffiel c’è la volontà dell’ex tecnico bianconero di tornare a lavorare in Serie A e l’ingaggio richiesto, troppo alto per le disponibilità attuali del Psg. Ecco perché nella capitale francese starebbero valutando altre alternative:le piste più accreditate.

Fonte tuttosport.com

