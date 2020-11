BARCELLONA – Il Barcellona prepara già il mercato di gennaio con alcuni giocatori già sulla lista delle cessioni per risanare il bilancio. Come riporta Sport, il più vicino a lasciare il club è Junior Firpo. Il terzino destro, che è richiesto da molte squadre, è nel mirino di Inter e Napoli, ma Gattuso sembra essere in vantaggio con un offerta di prestito per due anni. I catalani non

vogliono vendere il difensore per meno didato che il Betis avrebbe diritto ad una percentuale sulla cessione.

Un altro difensore che ha aperto alla cessione è Samuel Umtiti. Il francese campione del mondo 2018, aveva rifiutato di partire in estate per mantenere l’ingaggio alto, ma ora ha capito che con Koeman non sarà utilizzato quindi ha accettato di giocare lontano dalla Catalogna. Proprio il cache del difensore è il principale problema per le squadre che vogliono acquistarlo, unito, però, alla forma fisica che preoccupa i vari ds interessati. Il Lione spera sempre in un ritorno del francese, ma la Roma è alla finestra e monitora il difensore. Il Barcelona sarebbe anche disposto a farsi carico di una parte dell’ingaggio per perettere a Umtiti di partire.

