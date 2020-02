(ANSA) – ROMA, 04 FEB – “Stiamo lavorando sul nuovo bando Sport e Periferie e, grazie alla disponibilità di risorse che abbiamo recuperato il nuovo bando vedrà quantomeno il raddoppio delle risorse. Da 70 milioni passeremo a oltre 150 milioni per il nuovo bando che contiamo di pubblicare non oltre il mese di marzo”. Così il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, in audizione davanti alle Commissioni riunite Cultura di Camera e Senato. Il ministro ha poi aggiunto che il nuovo bando avrà “caratteristiche diverse” e che, fra le novità, ci sarà la possibilità di un “progetto di gestione degli impianti” e di usufruire di una “struttura tecnica gratuita” a disposizione dei comuni per l’estensione delle richieste. Riguardo al precedente bando Sport e Periferie, Spadafora ha annunciato “che è terminata tutta l’istruttoria e domani pubblicheremo la graduatoria di 254 progetti per un ammontare di circa 77 milioni di euro che consentiranno ai beneficiari di questo finanziamento di poter avviare i lavori”. (ANSA).