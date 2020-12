TORINO – La Juventus fa i complimenti sul proprio profilo Twitter a due suoi giocatori cardine, uno in difesa e l’altro in attacco: Matthjis de Ligt e Cristiano Ronaldo sono stati infatti selezionati dalla Uefa come candidati per la squadra dell’anno del 2020. Due semplici emoticon (il bicipite gonfio le mani che applaudono) bastano a ribadire la soddisfazione della società bianconera per le prestazioni dei due giocatori.