Il possibile rientro in campo ma non alla Juventus

Il TAS di Losanna ha ufficializzato la riduzione della squalifica di Paul Pogba della Juventus, permettendo al calciatore francese di tornare in campo nel marzo del 2025. Inizialmente sospeso per quattro anni a causa di una positività ai metaboliti del testosterone, rilevata in un controllo antidoping, Pogba ha visto ridurre la sua squalifica a 18 mesi. La notizia, tanto attesa dai tifosi e dagli addetti ai lavori, è stata confermata il 7 ottobre 2024, con una sentenza definitiva del Tribunale Arbitrale dello Sport.

Il caso di Paul Pogba ha attirato grande attenzione mediatica sin dal suo inizio. Il giocatore della Juventus era stato trovato positivo al doping dopo una partita di Serie A contro l’Udinese il 20 agosto 2023. Dopo essere risultato positivo ai metaboliti del testosterone, Pogba era stato sospeso preventivamente. La squalifica iniziale di quattro anni avrebbe potuto segnare la fine della carriera del campione del mondo francese, ma grazie all’intervento dei suoi legali e al ricorso al TAS di Losanna, la sanzione è stata dimezzata…continua su

