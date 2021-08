la squalifica di vettel

Secondo al traguardo dietro l’Alpine di Esteban Ocon, Vettel è stato squalificato (con conseguente promozione di Hamilton al 2° posto e Sainz su Ferrari al 3°) per l’insufficiente quantitativo di carburante trovato nel serbatoio della sua Aston Martin durante i controlli tecnici post GP. “Niente fa pensare che abbiamo ottenuto un vantaggio da questo aspetto” ha spiegato l’Aston Martin in un comunicato, chiarendo che nel serbatoio sarebbero rimasti 1,74 litri di benzina. Se la squalifica dovesse essere annullata, Vettel tornerebbe secondo ufficialmente, con un lieve “vantaggio” per Max Verstappen che dagli attuali -8 punti in classifica rispetto a Hamilton si troverebbe a -6.