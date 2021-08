F1, non cambia la classifica

Con la rinuncia dell’Aston Martin, rimane invariata la top-3 del GP di Ungheria: 1° Esteban Ocon, poi Lewis Hamilton e Carlos Sainz. L’inglese rimane così in cima al campionato, mantenendo otto punti di vantaggio su Max Verstappen (195 a 187); mentre con il 3° posto il ferrarista è sopra al compagno di box, Charles Leclerc, per 83 punti a 80 (ora 6° in classifica, il monegasco è 7°).