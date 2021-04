Il contributo dei veterani dello spogliatoio, l’istinto del gol di Ronaldo e qualche certezza tattica al termine di una stagione con troppi cambiamenti: le chiavi da cui passa la volata per non perdere un posto in Champions

Le mosse anche comunicative degli ultimi giorni lasciano intendere un cambiamento già deciso a fine stagione, ma chiuderla col migliore o col peggiore degli scenari farebbe la differenza come tra il giorno e la notte. In parte nella valutazione della prima esperienza in panchina di Andrea Pirlo, ma soprattutto in quello che questa annata lascerà al futuro della Juventus. Una stagione da salvare, in tre mosse. Advertisements

COMPATTARE I SENATORI — Leonardo Bonucci che si sta preparando a perdere i compagni di mille battaglie. Gigi Buffon che avrebbe già deciso di salutare la Signora, per chiudere altrove o ritirarsi. Giorgio Chiellini che aspettava una proposta di rinnovo che non è arrivata e guarda alla Mls. Il loro peso in spogliatoio e con l’ambiente, più forte di quanto sia in questo momento quello in campo. Il loro rendimento comunque di alto livello, nonostante l’annata disgraziata, che qualche desiderio di aggrapparsi alle storiche certezze lo solletica. A lungo il contributo dei senatori è stato un punto di forza per Andrea Pirlo, ma questo è un momento non normale. Di loro il tecnico ha bisogno, e a questa logica non sembra estranea anche la formazione iniziale di Firenze: dentro Dybala e la difesa a tre per non sacrificare Bonucci o Chiellini, invece di altre scelte più semplici (Morata e Kulusevski dentro, con Cuadrado terzino destro). Ci sarà il ricambio generazionale, ma finire bene passa anche dai senatori.

RITROVARE RONALDO — Il digiuno di Cristiano è un tema ormai sotto la luce del sole, forse monotono ma ineludibile quando si parla di un personaggio della sua grandezza a tutti i livelli, e soprattutto dell’uomo che da solo ha segnato il 38% dei gol della Juve in campionato, praticamente due ogni cinque. Tanto più per una squadra che in stagione ha saputo vincere solo quando ha segnato almeno due gol, dando per assodato che uno di media arriva dal portoghese. La legge dei grandi numeri è della parte di Ronaldo, che sa che per i suoi ritmi l’astinenza non durerà ancora molto e ha già rilanciato sui social parlando di sogni: difficilmente la qualificazione in Champions può essere definita tale, magari vincere il titolo di capocannoniere anche in Italia nella sua logica può avvicinarsi al concetto. Non sfugge che le sue quattro partite senza reti sono quelle dopo il rientro di Dybala: non è colpa della Joya, ma è ineludibile il tema che l’equilibrio tra di loro non sia naturale.

DARSI UN ASSETTO STABILE — La citata difesa a tre di Firenze ha stupito soprattutto perché, ampiamente vista in stagione con Danilo a darle versatilità, messa in campo con i tre centrali è stata un unicum del passato recente, anche rispetto al lavoro in settimana, che non ci si aspetta in un finale in cui c’è da aggrapparsi alle certezze. Il calcio voluto da Pirlo è liquido per costruzione, a partire dalla visione di cambiare il modulo tra fase di possesso e di non possesso. In un contesto tattico già poliedrico per definizione però l’alternanza (legata all’avversario) se impostare con due o tre uomini dietro, la figura evanescente del trequartista incursore, il passaggio per un 4-4-2 più convenzionale, l’idea di fine stagione di avere sia Kulusevski che Chiesa in appoggio alle punte, tutto messo insieme (e altro ancora) hanno fatto arrivare la Juve a fine stagione ancora incompiuta in termini di riferimenti e certezze che ci si aspetterebbero a fine stagione. Difficile immaginarseli improvvisamente adesso ma è solo logico suggerire che la volata finale spalle al muro richieda sicurezze da dare alla squadra.

28 aprile – 12:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram