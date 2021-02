MILANO – “ Emozionato per il ritorno a San Siro? Sì, è bellissimo. E’ un sogno che si avvera. Siamo stati premiati per il coraggio, abbiamo giocato contro un grande Milan, che in Italia lotta per lo scudetto. E’ un bel sogno, all’andata siamo scesi in campo contro un grande Milan, con una rosa incredibile. Siamo stati lì organizzati e tosti e alla fine abbiamo pareggiato. Siamo qui a Milano con Advertisements . Sono le parole di Dejan Stankovic, tecnico dello Stella Rossa, a Sky Sport alla vigilia della sfida di domani nella gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Milan.