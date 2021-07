Dal dischetto 3 errori su 4 per gli svizzeri, Oyazabal realizza quello decisivo: ora la squadra di Luis Enrique attende la vincente di Belgio-Italia

Chi di rigore ferisce, di rigore perisce. La Spagna piega la Svizzera dagli undici metri dopo che i 120’ si erano chiusi sull’1-1 con autogol di Zakaria all’8’ e gol di Shaqiri al 68’. Pesantissimo il rosso a Freuler a 13’ dalla fine dei regolamentari per un’entrata su Gerard Moreno che ha costretto gli elvetici a disputare gli ultimi 33’ in dieci. Così, dopo aver eliminato al Francia ai rigori negli ottavi, la nazionale di Petkovic fa la stessa fine di quella di Deschamps, ma esce a testa altissima. La Spagna va avanti ma fa sicuramente un passo indietro rispetto alle prove con Slovacchia e Croazia. E ora attende la vincente della partita degli azzurri.

Primo tempo — Petkovic deve rinunciare allo squalificato Xhaka, che vede interrompersi a 37 la striscia di gare consecutive coi rossocrociati. Al suo posto Zakaria. Per Luis Enrique un solo cambio rispetto all’undici iniziale schierato con la Croazia, con Jordi Alba che prende il posto di Gayà. La Spagna fa possesso e all’8’ la sblocca: tiro dal limite di Jordi Alba deviato da Zakaria che mette fuori causa Sommer (per la Uefa è autogol del centrocampista).

La reazione svizzera è modesta, anzi, è ancora la Spagna a tenere in mano il pallino del gioco. La punizione dal limite di Koke al 17’ va alta di poco. Al 23’ Petkovic perde Embolo, toccato duro. Al suo posto entra Vargas, col c.t. elvetico che preferisce non giocarsi subito la carta Gavranovic. Ma i ragazzi di Luis Enrique tengono il match saldamente tra le mani, col 75% di possesso palla. Dopo la mezzora primi segnali di vita svizzeri: un paio di angoli, con conclusioni alte di testa di Akanji e Widmer. Ma è ben poca roba. Si chiude così sullo 0-1 un primo tempo da sbadigli.

ripresa — Si riparte con Dani Olmo che prende il posto di Sarabia. Il copione resta lo stesso, Luis Enrique prova a vivacizzare l’attacco levando uno spento Morata per Gerard Moreno al 53’. Poco dopo prima vera palla gol svizzera, con Zakaria che di testa su angolo sfiora il palo a portiere battuto. Poi tocca a Zuber in spaccata costringere Unai Simòn in angolo. A furia di scherzare col fuoco, la Spagna si scotta: Laporte nel tentativo di liberare colpisce Pau Torres e libera Freuler. Tocco per Shaqiri che solo soletto batte il portiere spagnolo al 68’ e fa 1-1.

A 13’ dalla fine, entrata dura di Freuler su Gerard Moreno. L’arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso per l’atalantino. Petkovic corre ai ripari:fuori l’autore del gol per Sow e cambio di centravanti con Gavranovic per Seferovic. Ma anche conl’uomo in più, gli spagnoli non creano palle gol. Nel recupero Marcos Llorente prende il posto di Koke mentre Fassnacht quello di Zuber. Si va ai supplementari.

Supplementari — La prima palla gol della partita per gli spagnoli arriva al 92’, con Gerard Moreno che mette fuori da un metro su cross invitante di Jordi Alba. Ed è ancora l’esterno a costringere Sommer alla deviazione sopra la traversa. La Spagna ci prova con maggior convinzione grazie all’uomo in più e Sommer deve superarsi per respingere prima la conclusione di Gerard e poi quella di Oyarzabal.

Anche nel secondo overtime gli svizzeri si difendono alla grande, lasciando un paio di tiri a Dani Olmo che non fanno male. Col passare dei minuti quello spagnolo diventa un assedio ma i rossocrociati reggono sino al 120’ e come con la Francia, arrivano ai rigori. Apre Busquets che prende il palo. Gavranovic porta avanti la Svizzera. Dani Olmo pareggia. Poi la sagra degli errori: Schar, Rodri e Akanji falliscono dal dischetto. Gerard Moreno fa 2-1 Spagna, Vargas tira alle stelle e Oyarzabal manda gli iberici in semifinale.

