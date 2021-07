Il presidente e amministratore delegato di Formula One Group traccia un bilancio del nuovo format che ha debuttato a Silverstone in occasione del GP di Gran Bretagna: “Premiare il miglior giro del venerdì? Le cose cambiano. La tensione tra Hamilton e Verstappen fa parte del gioco”

“Sa qual è la cosa più bella? Che venerdì prossimo in Ungheria la gente dirà: ‘che noia!'”. Scherza Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Formula One Group. Giustamente rilassato perché, anche se la sperimentazione è appena iniziata, la scelta di cambiare il formato ai gran premi, introducendo una gara di qualificazione al sabato, ha raccolto, seppure con qualche distinguo, un consenso generalizzato. “Negli Stati Uniti (dove la società che dirige ha la propria sede ed è quotata a Wall Street; n.d.r.) sono entusiasti. Si sa, gli americani amano lo spettacolo, la competizione”.

E i Team Principal? Qual è stato il loro giudizio?

“Sono favorevoli, al 100 per cento”.

E a lei che cosa è piaciuto di più?

“Finalmente abbiamo avuto il coraggio di fare qualcosa di diverso e questo atteggiamento è stato apprezzato tantissimo da coloro che consideriamo potenziali nuovi arrivi in F1. Dare dei contenuti diversi ogni giorno a chi viene in pista è qualcosa di straordinario, il fatto che ci sia qualcosa di importante ogni giorno è un elemento in più. Negli Stati Uniti, appunto, abbiamo ottenuto un grande successo. Ora analizzeremo i dettagli e gli stimoli che sono arrivati dalle comunità degli esperti, dai tifosi, dai commentatori, e ovviamente dai piloti per aggiustare quello che va cambiato già in vista di Monza (dove ci sarà il secondo esperimento; n.d.r.) per poi trarre un bilancio al termine della terza gara sperimentale (per ora in programma in Brasile, ammesso che poi ci si corra davvero; n.d.r.) e vedere che fare nel 2022″.

Si temeva che la gara del sabato si tramutasse in un trenino con i piloti attenti a conservare la macchina ma non è stato così. Basti pensare al contatto tra Russell e Sainz.

“E ci sono stati piloti che hanno commesso errori come Perez o che hanno fatto una partenza eccezionale. Tante volte sottovalutiamo le cose che danno sapore a questo tipo di evento, come una partenza in più. Senza dimenticare che squadre e piloti hanno dovuto preparare il fine settimana in maniera differente. E poi, anche se non è stato il caso di Silverstone, con questo formato assume una importanza notevole anche l’eventuale cambiamento delle condizioni climatiche. Insomma la situazione può cambiare da venerdì mattina a sabato pomeriggio. Ci sono tante variabili che rendono più imprevedibile quello che può succedere e, dal punto di vista dello spettacolo anche più divertente”.

Pensate di valorizzare il venerdì, premiando il pilota più veloce sul giro secco?

“Il concetto della pole position frutto del giro secco è nella storia della F1 ma le cose si possono cambiare. Pensate all’Halo, quanta gente era contraria, oggi nessuno si azzarda più a metterlo in discussione. È una valutazione che stiamo facendo. E comunque mi è piaciuto la voglia della F1 di provare qualcosa di nuovo. Ed è stato bello anche vedere l’approccio dei piloti. Che per me non è una sorpresa, so bene che a loro piace più correre che fare i long run durante il venerdì per mettere a posto le macchine. E poi c’è il capitolo gomme, lasciare libertà di scelta delle mescole ha arricchito le variabili”.

Altra ipotesi: dare più punti al sabato per vivacizzare ulteriormente le corse sprint?

“Vedremo, c’è chi dice che facendo così poi si perde la rilevanza della gara di domenica”.

Lei aveva l’intenzione di proporre per il 2022 questo format solo in alcune gare, visto come è andata a Silverstone, non è il caso invece di estenderlo a tutto il campionato?

“Nella mia testa c’è la volontà di promuovere eventi speciali con la disputa della gara di qualificazione che possano essere valorizzato con premi particolari; ma se invece c’è la convinzione che questo formato sia da applicare sempre io non ho nulla in contrario. Lo valuteremo alla fine dell’anno. Non c’è fretta”.

Domenica scorsa il GP di Gran Bretagna è stato condizionato dall’incidente tra Hamilton e Verstappen: teme che il proseguo di questo campionato possa essere inquinato da polemiche e incidenti?

“No, anzi io sono contento di vedere un campionato dove i protagonisti vogliono dimostrare la propria supremazia. Il fatto che ci sia questo tipo di tensione sportiva fa parte del gioco. Parliamo di squadre e piloti che sono in grado di controllare anche momenti emotivi forti. Poi, ovviamente, mi auguro che ci siano gare combattute sino all’ultima curva ma che episodi così non capitino più”.

Alcuni odiatori da tastiera hanno rivolto insulti razzisti a Hamilton dopo la collisione con Verstappen.

“Non dobbiamo dare spazio a questa gente, non merita la nostra attenzione”.

Capitolo calendario: quando annuncerete il GP in sostituzione dell’Australia? E ci sono chance per il Qatar?

“Si parla per verità più di un altro GP in Bahrain. Ma spero di confermare tutto entro metà agosto. C’è anche il Giappone, non lo nascondo, sotto osservazione”.

