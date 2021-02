attesa della sfida tra Milan e Crotone in programma domenica alle 15 al Meazza e prepara il ritorno della semifinale di Coppa italia contro la Juve in programma martedì. Stellini, intanto, dopo il 2-0 sulla Fiorentina, commenta:“Noi non vogliamo mettere pressione a nessuno, solo pensare al nostro percorso. Non era semplice giocare a Firenze 3 giorni dopo l’ultimo incontro, perché partite così sono sempre difficili specie con due giorni di recupero. Sono soddisfatto, abbiamo creato tante palle gol e i nostri attaccanti hanno lavorato bene insieme servendo tante palle ai compagni. Questo era quello che ci aspettavamo”.

FIRENZE – L’Inter vola in vetta alla classifica e supera la Fiorentina grazie ai gol di Barella e Perisic , uno per tempo. A guidare i nerazzurri dalla panchina c’era Cristian Stellini, con Antonio Conte a seguire i suoi dalla tribuna per via della squalifica subita contro l’Udinese. Il tecnico leccese sembrava tarantolato al fianco dela fratello sugli spalti del Franchi. Ora, però, si gode il primo posto in

Stellini su Conte: “Per uno del suo carisma viverla da fuori è difficile”

“I ragazzi sono molto collaborativi, generosi. A volte anche la troppa generosità li porta a perdere il controllo, invece oggi sono stati molto determinati e precisi. Non era semplice dopo aver giocato dopo tre giorni”. Sulla difficoltà di gestire uno come Conte dalla tribuna ammette: “Quando si vive la partita da fuori, col suo carisma poi, è sempre difficile. Si soffre di più stando fuori, per noi i suoi consigli e il suo aiuto sono molto importanti. Prendiamo di buon grado ciò che ci consiglia e ci dice. Non è per nulla difficile, sono cose molto importanti quelle che dice perché lui è la nostra guida e lo dobbiamo seguire”. Sulle vicende extra campo: “Noi pensiamo al campo, al gioco, a prendere punti. Ci sono tante difficoltà ma anche due titoli da conquistare, siamo concentrati sul gioco”.

Stellini incensa Barella: “Lui come Conte? Glielo auguro”

Stellini parla poi di Perisic, autore del gol del 2-0: “Quest’anno si è sacrificato tantissimo in un ruolo che ora lo vede protagonista da metà campo in giù. E’ un giocatore prezioso per il contributo che dà, siamo soddisfatti di quello che sta facendo. Non dobbiamo mai guardarci indietro, ma sempre avanti. Lui deve fare quello che gli viene chiesto, senza rammaricarsi”. Sulla somiglianza tra Barella e il Conte in campo: “Gli auguro di diventare come il mister. Lui sta crescendo come Lautaro e altri ragazzi. Il prossimo step? Qualche gol anche di testa”. Infine su Gagliardini: “Abbiamo a disposizione tutti i centrocampisti e facciamo rotazioni. Sta giocando abbastanza, deve adattarsi perché gli serve molta continuità. Stasera ha un contributo importante a partita in corso, ha partecipato al gioco e reso la corsia sinistra pericolosa”.