L’azzurra supera 6-3 7-5 la ceca per il successo più importante della sua carriera

Ci mette un po’ Camila Giorgi a capire quello che ha fatto. All’inizio è freddissima sul cemento bollente di Montreal, dove ha battuto Karolina Pliskova per prendersi la vittoria più importante della sua carriera. Ma quando si avvicina al microfono per raccontare il suo trionfo è quasi in lacrime. “È stata una settimana incredibile. Sono molto felice di aver vinto proprio qui, davanti a questi stupendi fan”, racconta la 29enne azzurra, da domani numero 34 del mondo (a inizio torneo era 71).

trionfo — Quella di Camila a Montreal è stata una marcia trionfale, chiusa col 6-3 7-5 in un’ora e 42’ contro la ceca, numero 6 del mondo. Giorgi in tutto il torneo ha ceduto un solo set, in semifinale contro Jessica Pegula. Per il resto percorso netto, che la riporta nella top 50 del mondo e conferma il suo momento straordinario, in un’estate da protagonista passando anche per le Olimpiadi di Tokyo, dove agli ottavi aveva battuto proprio Pliskova prima di fermarsi ai quarti contro Svitolina.

Giorgi ha controllato la finale con le sue bordate di dritto, non ha mai mostrato momenti di cedimento, nemmeno nel secondo set quando ha concesso a Pliskova l’unica palla break. Ha sfruttato le occasioni, ha usato la potenza del servizio quando ha avuto l’occasione, ha messo in difficoltà l’avversaria come e quando ha potuto. E si è guadagnata la terza vittoria in carriera, che la trasforma nella seconda italiana della storia a vincere un torneo Wta 1000. “Volevo ringraziare tutti per la settimana incredibile – racconta col trofeo in mano -. Sono molto contenta di vincere qui, il mio primo titolo qui. Grazie a mio padre, a mio madre e a quelli che mi supportano”.

papà giorgi — Sergio, il papà di Camila e suo allenatore, non l’ha seguita a Montreal ma esulta a distanza per il successo della figlia. “Sta giocando ad un livello impressionante – racconta -. Stiamo lavorando benissimo, ci siamo concentrati soprattutto sulla parte mentale ultimamente, senza trascurare tecnica e preparazione fisica. Si era preparata alla grande ad inizio stagione, poi ha avuto tanti problemi. Ma finalmente ha trovato un po’ di continuità”. I prossimi appuntamenti, secondo Sergio Giorgi, restano tutti da decidere: “È iscritta a Cincinnati ma mi auguro non giochi – spiega -. Dopo 6 partite in 6 giorni, dopo questa tensione e questa vittoria, credo abbia bisogno di staccare qualche giorno e non pensare al tennis. È iscritta anche a Chicago prima degli Us Open, ma dobbiamo vedere come si sente”.

La partita — Giorgi strappa il servizio al settimo gioco, rimontando da 40-15 e mandando in tilt anche a livello psicologico l’avversaria, che dal ritorno dopo il lockdown non è ancora riuscita a conquistare un torneo. Camila chiude i conti sul 6-3 nel primo set, strappando di nuovo il servizio a Pliskova, che cede anche nel quarto gioco del secondo set per il 3-1 Giorgi. Il match sembra in discesa a quel punto, ma la ceca reagisce prendendosi immediatamente il controbreak. Camila si porta sul 6-5 e Pliskova serve per rimanere nel match, ma l’azzurra è straordinaria e scappa sul 15-40 costruendosi due match point. Il primo lo spreca mandando in rete un dritto, ma il secondo è quello buono per regalarsi un trionfo.

