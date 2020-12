CROTONE – “Fino all’espulsione siamo stati in partita, determinati a creare occasioni e concedere il minimo. Considero la gara fin quando siamo stati in parità numerica, il dopo è difficile da commentare”. Lo ha dichiarato Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, a Sky dopo la gara con il Napoli: “Poi Insigne ha tirato fuori una meravigliosa giocata e bisogna fargli i complimenti. Nelle occasioni create avremmo potuto fare di più. Difficile Advertisements Petriccione mi è sembrata giusta. Non mi aspetto nulla dal mercato, mi aspetto di fare punti nelle prossime partite”.