Prosegue il palinsesto della Dinamo Tv che, da inizio lockdown, propone a tifosi, appassionanti e amanti della palla a spicchi una partita storica al giorno e contenuti di approfondimento. Dalle interviste agli uomini che hanno scritto la storia del club, alle dieci Dinamo Legends che hanno segnato gli ultimi dieci anni sul parquet, passando per le puntate di Casa Dinamo -approfondimento con le diverse squadre del settore giovanile biancoblu- a Dinamo Talk, che riunisce le più eminenti voci del basket nazionale ed europeo come Charlie Recalcati, Andrea Trinchieri, Gianluca Basile, Matteo Boniciolli. Ma non solo: spazio alle dirette sulla televisione biancoblu e sui canali ufficiali del club: dalle interviste con le domande di tifosi e appassionati su Instagram, alle celebrazioni della storia con i padri fondatori o, in occasione di Sa die de sa Sardigna, con l’assessore del lavoro della Regione Sardegna e i rappresentanti di alcuni dei 120 circoli di sardi sparsi nel mondo.

Domani sera, a partire dalle 19, in diretta su Dinamo Tv intervista con gli assistant coach Edoardo Casalone e Giorgio Gerosa: un’analisi della stagione biancoblu, tra stop anticipato e prospettive di ripartenza del basket, le due stagioni da assistant a Sassari, il rapporto con coach Gianmarco Pozzecco e tanto altro. I tifosi potranno intervenire ponendo le domande al duo Casalone-Gerosa attraverso i commenti.

Non perdete la diretta su Dinamo Tv: vi aspettiamo sul sito ufficiale dinamobasket.com, la pagina ufficiale Facebook Dinamo Sassari o sul canale You Tube alle 19.

