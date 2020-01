In attesa dell’inizio dei live dell’Atp Cup previsto per la notte tra il 2 e 3 gennaio, il 2020 di SuperTennis parte ancora all’insegna dei ricordi. I ricordi più recenti, quelli relativi a il meglio di novembre. Alle 14.50 ecco la semifinale delle Wta Finals di Shenzhen tra Ashley Barty e Karolina Pliskova. Alle 16.40 è tempo dell’epilogo dell’ultimo torneo dell’anno tra la stessa australiana e la campionessa in carica Elina Svitolina. Un match intenso e un trionfo che sublima la straordinaria stagione della Barty.

Alle 18.05 è tempo di Coppa Davis, è tempo di uno dei match più spettacolari della stagione, quello tra Matteo Berrettini e Denis Shapovalov, valido per Italia vs Canada del round robin delle Finals di Madrid. Tre ore di gioco e tre tiebreak per una sfida indimenticabile.

Alle 21.00, per la rubrica 2019, italiani alla riscossa è tempo di fare un salto a Milano e di rivivere la sfida tra Jannik Sinner e Francis Tiafoe, valida per il round robin delle Next Gen Atp Finals. Un match entusiasmante, decisivo anche per lo stesso Sinner per capire che sarebbe potuto davvero arrivare in fondo al torneo, un match che ha consegnato al grande pubblico la grandezza definitiva dell’altoatesino.

Buon 2020, sempre sintonizzati su SuperTennis!