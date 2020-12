Atletico Madrid-Getafe, tabellino e statistiche

Crolla il Valencia con il Granada

Il Granada si impone per 2-1 in rimonta sul Valencia e sale al settimo posto con 24 punti mentre i pipistrelli scivolano pericolosamente verso la zona retrocessione. Ospiti in vantaggio con Gameiro al 36′, poi la rimonta dei padroni di casa con Kenedy al 48′ e Molina all’88’. Partita spigolosa, con ben tre espulsi: il Valencia chiude addirittura in nove per i rossi a Jason e Guedes, il Granada in dieci per quello rifilato a Duarte. Termina 2-1 Celta Vigo-Huesca: ad Aspas e Nolito risponde Seoane.

Liga, la classifica