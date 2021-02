MADRID (Spagna) – L’Atletico Madrid pareggia dopo 8 vittorie di fila, fermato sul 2-2 in casa dal Celta Vigo nel posticipo della 22ª giornata della Liga. I ragazzi di Simeone, adesso primi con 8 punti di vantaggio su Barcellona e Real Madrid, sono raggiunti al penultimo minuto, pagando le assenze di Lamar, Hector Herrera, Hermoso, Joao Felix e Dembelé, fermati dal Coronavirus. Al Wanda Metropolitano il primo tempo è equilibrato, con Advertisements Santi Mina a infilare Oblak con un perfetto colpo di testa su un bel cross di Hugo Mallo. L’Atletico trema, ma riesce a trovare il pareggio al 45’, pochi secondi prima dell’intervallo, grazie al bomber Luis Suarez: il capocannoniere della Liga, al quindicesimo gol in campionato, batte Ruben Blanco in scivolata su cross di Marcos Llorente. L’attaccante uruguaiano colpisce ancora al 50’, nuovamente in scivolata, stavolta su passaggio di Renan Lodi. Il Celta però trova il clamoroso pareggio a un minuto dal 90′ con Ferreyra, subentrato al posti di Santi Mina, innescato da un passaggio del nuovo acquisto Solari. La formazione ospite respira, ma il successo le manca da 7 gare, in cui ha raccolto 4 sconfitte e poi 3 pareggi tra Liga e Coppa del Re. L’Atletico di Simeone, con una gara da recuperare, può tenere ancora a distanza Barcellona e Real.