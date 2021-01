infortunio, può rappresentare un’arma letale per battere i partenopei e alzare la prima Coppa della stagione. Lo svedese di solito è lo spacca partita grazie al suo mix di tecnica e forza, mentre l’azzurro prende il posto di Frabotta, costretto a uscire per una botta.

TORINO – Weston McKennie, Dejan Kulusevski e Federico Bernardeschi: dovrebbero essere queste le novità di formazione della Juventus mercoledì a Reggio Emilia, in Supercoppa italiana contro il Napoli, rispetto all’undici sceso in campo ieri sera a San Siro. I tre bianconeri sono entrati nella ripresa contro l’Inter per sostituire Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, entrambi in difficoltà, e l’infortunato Gianluca Frabotta. L’americano, tenuto inizialmente in panchina perché arrivava da un

Juve-Napoli, le decisioni di Pirlo

Anche in difesa potrebbe però esserci un cambio, con l’esclusione di Giorgio Chiellini e l’inserimento di Merih Demiral a fianco di Leonardo Bonucci: tutto dipende da come si sentirà il capitano, in campo per tutta la partita contro i nerazzurri e già reduce dai 65 minuti mercoledì scorso contro il Genoa. Difficile pensare che possa avere le energie anche per reggere la terza gara consecutiva in otto giorni e il ritmo di una finale: il turco è pronto a prenderne il testimone.

Leggi l’articolo completo sull’edizione odierna di Tuttosport