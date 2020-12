ST. MORITZ – Mikaela Shiffrin ancora assente dalle gare della Coppa del Mondo. L’atleta statunitense salterà il SuperG di St. Moritz in programma per sabato 5 dicembre. Le prime due gare veloci della stagione, quindi, non avranno la rappresentanza degli Stati Uniti che è mancata già ad altri appuntamenti come il gigante a Soelden e il parallelo a Lech. Shiffrin ha detto di voler continuare ad allenarsi soprattutto Advertisements Coirchevel il 12 e 13 dicembre con due giganti in programma. Le sue ripetute assenze stanno comunque favorendo le sue rivali per la conquista della coppa del mondo, a partire dalla slovacca Petra Vhlova ma senza dimenticare Federica Brignone, titolare in carica.