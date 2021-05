Come anticipato nei giorni scorsi, la Uefa ha annunciato che sono stati nominati gli ispettori per “condurre un’indagine disciplinare sulla potenziale violazione della struttura legale della Uefa da parte di Real Madrid, Barcellona e Juventus in relazione al cosiddetto progetto “Superlega”. Ulteriori informazioni a riguardo saranno rese disponibili a tempo debito”.

Advertisements