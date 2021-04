Intervista a “Le Parisien”: “Un quarto delle squadre cambierebbe ogni anno. Siamo pronti a distribuire più soldi all’Uefa, se questi soldi poi vengono investiti sui campi d’Europa”

Vogliono un calcio migliore, che faccia sognare di nuovo i giovani e che permetta pure a Neymar di sfidare Messi, come invece non è successo quest’anno in Champions League. Lo spiega, al quotidiano Le Parisien, Anas Laghrari, segretario generale della neo-nata Superlega che nega si tratti di un torneo chiuso, e che sarà finanziata con 3,5 miliardi di euro. E almeno 400 milioni, promette Laghrari, saranno destinati a chi resta fuori: “Siamo pronti a negoziare con l’Uefa”. Advertisements

Sogni — “Vogliamo – dichiara Laghrari – offrire il calcio migliore possibile, che faccia sognare la gente e i giovani per rinnovare un sistema prigioniero della follia del mercato e dei soldi”. E insiste il dirigente: “Le nuove generazioni si interessano meno al calcio, si concentrano sui videogiochi o altro e si avvicinano solo quando ci sono grandi partite. Ma questo tipo di sfide capitano solo raramente”. Un problema anche per i diretti protagonisti, secondo Laghrari: “Notiamo anche una frustrazione tra i giovani giocatori che hanno voglia di giocare grandi partite contro grandi giocatori. Neymar sognava di affrontare Messi in Champions, ma era infortunato e forse non potrà mai giocarci contro”.

Soldi — Il progetto di riforma della nuova Champions è ritenuto “difficilmente comprensibile e così perderemo solo i fan”. Da qui l’idea di creare una nuova competizione, finanziata da Jp Morgan con 3,5 miliardi per “creare un business stabile grazie alla base delle 12 squadre. Il calcio non fa guadagnare soldi, c’è frustrazione per un sistema instabile basato sui risultati dei club in Champions che possono creare delle differenze di centinaia di milioni rispetto alle previsioni dei piani triennali dei manager”. La Superlega invece garantirà un montante di base per ogni fondatrice, stimato sui 300 milioni. Ma non mancherà un fondo per il resto dei club esclusi. “Sarà di 400 milioni: enorme se si pensa che l’Uefa distribuisce 130 milioni a 54 federazioni”, sottolinea il segretario della nuova competizione.

Trattativa — Da qui la proposta di Laghrari: “Siamo pronti a distribuire più soldi all’Uefa, se questi soldi poi vengono investiti sui campi d’Europa. Siamo pronti a sederci ad un tavolo per dialogare. Le minacce di esclusione non sono legali”. E se tutto andasse per il verso giusto, la Superlega inizierebbe già a settembre: “E non è una lega chiusa – conclude il segretario-, visto che un quarto delle squadre cambierebbe ogni anno. Ci saranno delle retrocessioni ogni stagione, come nei campionati che non sono tornei chiusi”.

