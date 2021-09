L’interno svedese alla vigilia della sfida contro i campioni d’Italia: “Arnautovic è il nostro Ibrahimovic. Con l’Inter dovremo essere spietati. Si può fare”

Faccia d’angelo e interventismo sfacciato, Mattias Svanberg è uno di quei centrocampisti che appena vedono la porta, bum, la cercano. E spesso è gol. “Per ora ho segnato solo in casa? Il Dall’Ara mi piace, poi vediamo cosa succede…”. Nel mirino suo e del Bologna adesso c’è l’Inter: l’impatto è imminente.

Sette punti alla pari dell’Inter: e domani, San Siro. Vista così è un sogno o meritata realtà?

“La seconda. Sa cosa ci è servita? La sconfitta in Coppa Italia contro la Ternana: è stata come un elettroshock. Perché capisci che figuraccia hai fatto, perché il giorno dopo non stai bene. Pensare di vincere non è vincere. La mentalità è alla base di tutto”.

Lo slogan nuovo è: meno belli più concreti. Va bene così?

“Va benissimo. Ovvio che vuoi anche giocare bene, quindi un mix sarebbe perfetto: gli altri anni abbiamo lavorato molto sullo sviluppo del bel gioco, riuscendoci, mentre quest’anno cerchiamo di stare più attenti nel difendere: se sapremo fondere i due elementi, potremo fare delle belle cose”.

Lei è uno di quelli che appena vede la porta tira: per istinto, perché Sinisa insiste o perché già a hockey faceva così?

“(ride) Tutte e tre le cose. Anche i miei compagni di squadra dicono che devo tirare di più. Lo farò…”.

Una statistica racconta che lei, dopo il suo connazionale Kulusevski, è il più giovane dal 2018 ad aver fatto 7 gol e 7 assist.

“Bella, mi piace: io voglio essere un giocatore che fa punti. Poi ripenso a quelli che mi hanno annullato con il Var: 4. Finora mi ha girato male, magari da quest’anno comincia ad andarmi bene”.

Il suo modello è Zielinski o Milinkovic-Savic?

“Entrambi, per ora Zielinski è quello che sto guardando con più attenzione. Quando so che gioca, lo seguo. In alcuni suoi passi vedo alcune mie caratteristiche”.

Ibra è il suo idolo e lo conosce bene: il carisma che porta può essere paragonabile a quello che trasmette a voi Arnautovic?

“Sì. Sai e vedi che è un gran giocatore, ha la personalità e il carattere di un campione, di chi ha giocato ad alti livelli: può fare anche tante cose da solo, contro il Verona combatteva contro due, da una sua battaglia è nato poi il mio gol. Ci rimbrotta quando sbagliamo? Giusto: quando perde la palla fa di tutto per riprenderla, per vincere. Uno così può parlare, insegnare”.

La sua fidanzata Alice, bomber del Bologna femminile, cosa ha detto del gol al Verona?

“Io dico spesso che non facciamo scommesse su chi ne fa di più perché tanto vincerebbe lei: ed è così. Sa chi sono rimasti ancor più contenti? I miei amici qui, di Bologna, che fanno il Fantacalcio… Se mi prenderei? Beh, sì”.

Ha “vissuto” Euro 2020: una felicità spezzata dal Covid.

“È stato brutto. Non solo non giocare nemmeno un minuto in una competizione per la quale avevo lavorato duro e bene. Lo è stato perché i primi tre giorni ho avuto la febbre, mi sentivo debole, col mal di testa. Gli strascichi nelle settimane successive? Tre giorni dopo ero negativo: la spossatezza la senti nei primi due allenamenti, poi torni a posto, ma non aver giocato mi è dispiaciuto”.

Lei è in Italia dal 2018: in che cosa è migliorato soprattutto?

“Nella fiducia, nella confidenza con il calcio italiano, nel restare dentro la partita più tempo: agli inizi magari facevo un quarto d’ora buono e ora sto lì, prova ne sia il gol nei minuti finali contro il Verona. Detto questo, non mi accontento: vorrò acquisire la capacità di prendermi ancor più responsabilità in campo”.

Di lei si era parlato dell’Inter.

“Voci, io non ho parlato con nessuno né il mio procuratore: quando fai bene subito emergono accostamenti… Io sto benissimo qui, Bologna è come casa”.

L’Inter la incontra domani.

“Si chiamerà ‘battaglia’. Dobbiamo crederci da subito. Dovremo difendere come… cavalli ed essere spietati. Poi il gol arriverà. Abbiamo già vinto due volte a San Siro con l’Inter (3 febbraio 2019 e 5 luglio 2020, ndr)? Eh, dopo il due…”.

Avete già cominciato i colloqui per rinnovare il contratto che scadrà nel 2023?

“Non c’è bisogno e non inizieremo: ho ancora due anni e non ci penso. Qui sto bene, ripeto”.

Mihajlovic chiede a voi giovani una crescita… improrogabile.

“Io sento che siamo vicini all’esplosione. Davvero. Noi giovani siamo praticamente cresciuti insieme da tre anni a questa parte, fra gioie, sconfitte, l’unione ulteriore derivata anche dai tempi della malattia di Sinisa, la quotidianità al campo. Insomma, siamo un gruppo di amici”.

Amici che possono arrivare dove?

“Noi vogliamo la classifica di sinistra”. Pausa. “Sinistra alta”.

