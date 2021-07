Dodici città diverse, sedici gare totali. Il calendario provvisorio della stagione 2022 di Formula E, ratificato mercoledì 7 luglio dal Fia World Motorsport Council, sarà il campionato con più E-Prix della storia della competizione a zero emissioni, che nel 2022 darà il via alla sua stagione numero 8. Tante le novità, a partire da 3 nuovi circuiti che ospiteranno per la prima volta le monoposto Gen2, per passare poi ai doppi appuntamenti che vedranno protagonisti solo alcuni circuiti.

Il calendario dell’ottava stagione

Città del Capo in Sudafrica, Vancouver in Canada e Seul in Corea sono le nuove tappe della stagione 2022, che farà il suo debutto in Arabia Saudita, a Diriyah, in un doppio appuntamento notturno il 28 e il 29 gennaio 2022. Secondo E-Prix a Città del Messico il 12 febbraio, prima del debutto a Città del Capo il 26 febbraio. Grande rientro in calendario per la Cina che, sebbene sia ancora da confermare, rientrerà nei calendari dopo 2 stagioni di assenza. Dopo l’appuntamento cinese la Formula E sbarcherà a Roma per il primo appuntamento europeo ella stagione. Sul circuito cittadino della Capitale si correrà il 9 aprile. Dopo Roma sarà il turno di Monaco, dopo la prima edizione del 2021, il 30 aprile, prima di sbarcare a Berlino, unica città ad aver ospitato tutte le edizioni del campionato, il 14 maggio. In attesa di vedere quale E-Prix si correrà a giugno, toccherà alla seconda new entry, Vancouver, ospitare la decima gara il 2 luglio. Finale di stagione con sei città che ospiteranno un doppio appuntamento. Si tratta delle gare di New York, in programma il 16 e il 17 luglio; Londra, il 30 e il 31 luglio; e grande conclusione in Corea del Sud, terzo e ultimo E-Prix all’esordio, il 13 e il 14 agosto.