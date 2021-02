ROMA – Il campione europeo del salto in alto indoor, Gianmarco Timberi, è stato ospite della puntata settimanale di Atletica TV dove ha parlato di queste prime gare che hanno aperto la strada alle prossime Olimpiadi di Tokyo: “ Non mi accontento, queste misure mi stanno strette. Essere in questo momento il primo al mondo mi fa piacere, ma non mi basta 2,32 perché in molti non hanno ancora gareggiato Advertisements “. L’atleta di Civitanova Marche si è poi complimentato con tre azzurri che si sono messi in luce a Lie’vin, in Francia: “Come Nazionale ci stiamo avvicinando agli Euroindoor dell’anno olimpico in una forma splendida. Marcell Jacobs sta facendo qualcosa di straordinario e lo merita davvero: dopo tre partenze ha corso il suo personale e un lanciato così fa ben sperare per i 100 metri. Sono contentissimo per ‘Paolino’ Dal Molin perché è rimasto sempre lì a combattere, a crederci, e vederlo correre così forte negli ostacoli è davvero bello. E mi congratulo con Tobia Bocchi che si e’ migliorato avvicinando i 17 metri, che non è roba da poco nel triplo“.