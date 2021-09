Nell’ultimo meeting del circuito, il marchigiano trionfa, fa il mattatore e diventa il primo italiano a vincere il Diamante. È una serata di gala: nell’asta Duplantis a 6.06 e Sidorova a 5.01, sui 100 Kerley a 9″87 e sui 200 Bednarek a 19”70

È l’anno di Gianmarco Tamberi. Dopo l’oro olimpico, il marchigiano si prende anche il titolo di Diamond League: nel meeting di Zurigo, l’appuntamento che chiude la stagione. Tamberi è il primo italiano a vincere il diamante del massimo circuito dell’atletica mondiale. Il marchigiano, vero mattatore anche davanti al pubblico, prima arriva fino a 2.30 senza errori, poi vince la gara a 2.32 e infine sale addirittura a 2.34 (a Tokyo aveva toccato quota 2.37), con un risultato che conferma la sua statura assoluta: battuti l’ucraino Protsenko e il russo Ivanyuk, entrambi a 2.30.

Altri italiani — Nel triplo, Tobia Bocchi è quarto con il 16.71 (+0.3) saltato nell’ultimo dei sei tentativi, in una gara vinta dal portoghese oro di Tokyo Pedro Pichardo, autore di uno splendido 17,70. Nei 110 hs Paolo Dal Molin è quinto con 13”43 (+0.6) mentre vince lo statunitense Devon Allen, quarto ai Giochi e in Svizzera capace di un 13”06. Ottavo Ahmed Abdelwahed nei 3000 siepi in 8’25”06) con una condotta di gara prudente, mentre trionfa il keniano Benjamin Kigen (8’17″45) capace di resistere al rientro dell’oro olimpico Soufiane El Bakkali (Marocco, 8’17”70). Fatica sui 400 Davide Re chiude in 46″64 al traguardo, in una gara che vive sullo splendido duello tra Michael Cherry (44”41) e Kirani James (44”42).

Concorsi da fenomeni — L’asta regala spettacolo con “Mondo” Duplantis: lo svedese sale a 6.06 e poi prova il record del mondo a 6.19, sfiorandolo nel primo dei tre tentativi. Splendida anche Anzhelika Sidorova: la russa vola a 5.01 e diventa la quarta donna a varcare il limite dei 5 metri, dopo la leggendaria Yelena Isinbaeva (Russia, 5.06), la statunitense Jennifer Suhr (5.03 indoor) e la connazionale Sandi Morris (5.00). Spettacolare la sua serie, senza errori fino al 4.96, che già rappresentava un miglioramento di un centimetro per la 30enne, che poi ha rinunciato ad attaccare il record del mondo. Prestazione da fenomeno anche per Yulimar Rojas nel triplo: la venezuela decolla a 15.48 (+0.3), con altri due tentativi oltre i 15 metri.

Velocità — Vittorie di alto livello anche sui 100: tra gli uomini si impone lo statunitense Fred Kerley in 9”87, tra le donne l’olimpionica giamaicana Elaine Thompson-Herah in 10”65. L’argento olimpico Kerley è il re della Diamond con una volata magistrale, contro un vento di -0.4: battuti il canadese Andre De Grasse che pareggia il personale a 9”89 e lo statunitense Ronnie Baker (9”91). Tra le donne, la giamaicana firma un tempo che a Zurigo non si era mai corso (10”65/+0.6) davanti alla britannica Dina Asher-Smith (10”87) e alla svizzera Ajla Del Ponte (10”93). Notevoli anche i 100 hs, con la nigeriana Tobi Amusan a 12”42 (+0.4) e l’olandse Nadine Visser a 12”51. Sui 400 Quanera Hayes (Stati Uniti) vola in 49”88; sotto i cinquanta secondi come la dominicana Marileidy Paulino (49”96). Splendidi anche i 200, con lo statunitense Kenneth Bednarek a imporsi con uno splendido 19”70, di due centesimi più veloce rispetto a De Grasse. Show anche al femminile, con la namibiana Christine Mboma che in 21”78 pesca il record del mondo juniores; battuta una splendida Shericka Jackson (21”81).

Mezzofondo — È meraviglioso il testa a testa nei 1500 fra la campionessa olimpica Faith Kipyegon e l’oro dei 5000 e 10.000 Sifan Hassan. La keniana tiene la corsia interna, l’olandese gira al largo, rincorre, prova ad affiancare l’avversaria e ci riesce a metà rettilineo, ma le energie maggiori le ha proprio Kipyegon e può ribadire il suo dominio (3’58”33), dando un nuovo dispiacere alla Hassan (3’58”55). Tra gli uomini, superato un intraprendente Stewart McSweyn (poi terzo in 3’32”14), Timothy Cheruiyot si presenta in testa sul rettilineo conclusivo, il norvegese oro olimpico Jakob Ingebrigtsen dà l’impressione di riuscire a scalzarlo ma così non è, e il keniano argento di Tokyo stavolta chiude in testa (3’31”37), otto centesimi meglio del campione a cinque cerchi (3’31”45). La keniana Norah Jeruto va a segno nei 3000 siepi (9’07”33); in rimonta la vittoria negli 800 dell’oro olimpico Emmanuel Korir (1’44”56), è invece britannico il doppio giro al femminile, in virtù dell’1’57”98 di Keely Hodgkinson, a bruciare la statunitense Kate Grace (1’58”34).

Lanci — Nel disco, lo svedese Daniel Stahl conquista il titolo scagliando il disco a 66.49. Anche al femminile primeggia la campionessa olimpica: Valarie Allman (Usa) è sul trono con 69.20.

9 settembre 2021

