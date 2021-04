La Corte d’appello federale punisce il presidente della Lazio Claudio Lotito. Il giudice Torsello dà ragione alla Procura federale, inasprendo le pene per il numero uno biancoceleste rispetto alla sentenza di primo grado: da 7 si è saliti infatti a 12 mesi di inibizione, circostanza che lo taglia fuori a a vita dal governo del calcio. Considerati i 2 mesi di inibizione che Lotito aveva ricevuto nel 2012 per “agentopoli”, si superano abbondantemente i 12 mesi più un giorno di squalifica che determinano da regolamento la decadenza da tutti gli incarichi federali e l’impossibilità di essere eletti in futuro.

Confermata la pena per i medici

—

Confermati invece i 12 mesi che il Tribunale federale aveva inflitto ai due medici Pulcini e Rodia, mentre la multa per il club è salita da 150 a 200 mila. Va ricordato che contro la sentenza di primo grado avevano fatto ricorso sia la Procura guidata da Chinè, sia la Lazio, che sperava in una piena assoluzione. Come annunciato già in passato, adesso il club si appellerà al Collegio di garanzia presso il Coni, ultimo grado di giudizio.