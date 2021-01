ROMA – Multe per il caso tamponi Lazio per la Procura Federale. Sanzioni pecuniarie per quanto riguarda l’indagine della Procura Federale in merito ai test processati lo scorso maggio-giugno dalla squadra ed eseguiti ogni sei giorni e non ogni quattro come previsto dalle normative. Una situazione a parte che non ringuarda la questione dei tamponi scoppiata ad inizio novembre, ma riferita alla passata stagione.

I reati sul tavolo

Per Claudio Lotito, come recita il comunicato,

Multe per Lotito, medici e club

in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 01/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 26/05/2020. In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 09/06/2020.. Per il club Lazio invece: “S.S. LAZIO S.P.A., perai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le contestazioni ascritte ai propri tesserati”.

Scelta la via del patteggiamento. Per Claudio Lotito 1.875,00 euro di multa, per Ivo Pulcini e Fabio Rodia 937,50 euro di multa, per la Lazio ammenda di 2500,00 euro. Sanzioni da pagare entro i 30 giorni successivi alla data della pubblicazione. Il club biancoceleste, dal punto di vista sportivo, chiude così la faccenda dei tamponi della passata stagione.