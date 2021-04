Salvo solo il copilota di Navin

—

L’unico che si è salvato nei due incidenti è stato il copilota di Navin, Glenn Evans. Intanto, l’a.d. del Targa Australia, Mark Perry, ha detto come tutti e tre i partecipanti defunti fossero “grandi amanti della competizione. Ci mancheranno, il nostro pensiero va alle loro famiglie”. Mentre l’ispettore di polizia della Tasmania, Sally Cottrell, ha spiegato le cause dell’incidente di Mundy e Neagle, schianto assistito anche da una proprietaria di un Bed and Brekfast locale di nome Cindy Beard: “Il pilota ha perso il controllo della macchina dopo il salto e, seguiti alcuni attimi di silenzio, si è sentito un grande botto come se ci fosse stata una esplosione – commenta Cottrell sul sito australiano ABC News -. Tutti i concorrenti che seguivano la vettura si sono fermati per offrire aiuto appena visto quanto accaduto. Ci saranno state almeno otto auto ferme, ma non c’è stato nulla da fare”.