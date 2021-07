Lo Stelvio in bici e chi ci va in Liguria, la cena da pagare a tutto lo staff e così via: da Pio e Amedeo a Clementino fino a tutti voi che avete commentato su Instagram quando ve l’abbiamo chiesto, viaggio tra le promesse dei vip e dei nostri lettori. Perché adesso vi aspettiamo

Ogni promessa è debito. Cosa avete promesso di fare in caso di vittoria dell’Italia all’Europeo? Ecco, è arrivato il caso di “pagare” quel voto. La Gazzetta ha fatto anche una pagina qualche giorno fa col fioretto di alcuni vip per un successo azzurro a Wembley e nel post Instagram tanti lettori della Rosea hanno rilanciato. Adesso si passa all’incasso…

A piedi, in bici o nudi — Sulla Gazzetta di qualche giorno fa aveva giocato pesante Teo Teocoli: “Andrei a piedi a Santiago di Compostela con un bastone, senza però parlare con nessuno…”. Ed Elenoire Casalegno con lui : “Andrò a braccetto con Teo Teocoli a Santiago di Compostela, e se lui si fermerà lo frusterò!”. A proposito di performance sportive, Paolo Belli: “Rifarei lo Stelvio in bicicletta, un massacro, vedi la Madonna e dici a te stesso che non ti capiterà mai più. Ma lo rifarei davvero, ve lo prometto. E in caso vi manderei anche la foto…”. E anche Davide Oldani: “Partire dal mio ristorante, il D’O di Cornaredo, e arrivare al mare in Liguria con la bicicletta”. Un posto speciale se lo sono preso Ivan Zaytsev e Simone Anzani: “Siamo pronti a fare un tuffo al mare nudi”. Dove e quando?

Pagare — Sembra un abisso rispetto alle promesse di altri comici, che pure per motivi diversi devono essere costate tanto: “Potrei anche pagare, con piacere, una cena a un tifoso juventino”, il fioretto di Teocoli. Oppure i “diversamente generosi” Pio e Amedeo: “Con tanta sofferenza e data l’impresa, noi che abbiamo sempre usufruito della ricchezza altrui abbiamo deciso che se l’Italia vince offriamo la cena a tutti, staff compreso. E sappiamo che Lombardo ed Evani si ammazzano di Vecchia Romagna e limoncini. Offriamo, già per noi il verbo stona, primo, secondo, contorno, antipasto, vino, caffè, ammazzacaffè e dolce. Già ci stiamo sentendo male”. Un filone speciale è quello aperto dal velocista azzurro Marcell Jacobs: “Mi farò un tatuaggio che ripropone la coppa”.

Quale tatuaggio? — Già perché anche tra i commenti sul profilo Instagram Gazzetta il tatuaggio è tra le risposte più gettonate dei lettori: “Mi tatuo la bandiera dell’Italia” avevano scritto venomizedfn e v.paone, “lo stemma dell’Italia sul braccio” tm_davidee, “una parte dell’inno” christian_iacuitti. “Mi tatuo la data” cix19 e andreadezzo, “mi tatuo la coppa” aurelio_rpc, che poi evolve in “mi tatuo la coppa sulla chiappa destra” con angelo_salvatori11. E poi “mi tatuo una damigiana” dice fabrizio_piemonte. Ma il tatuaggio ad andare per la maggiore è “o’tir a gir” con lorenzo.mgnc, nudorude—bonzo, giacomonorato, ciro_ascione41, d_calli e tanti altri. Un pensiero speciale per 25.rio.mario.72.bancone.lyn.21: “Mi faccio un tatuaggio con scritto @gazzettadellosport”. Olè!

E quale colore di capelli? — I personaggi di culto tornano con le magliette: “maglietta di u tir a gir” per francesco.marinelliii, “una maglia con la faccia di Bernardeschi” per a-c-e-z-z. Poi c’è il filone di chi ha promesso di colorarsi i capelli: “ platino” hanno giurato marcopettinato, giacomomarconii e non solo, “biondo” antonvir04, cri_violante, andryblando06, gioele.caria e tanti altri. Per capirsi meglio, “biondi alla Berna” per r4ffa.e, matte.ciara, andrea_zambro, daniele_galassinii. Il dilemma di mattioo era “biondi alla Berna o azzurri”, risolto in “azzurri” da christ.exe, marcorada_23, albecrt, riccardomaione e non solo. Oppure “tricolore” con tirapietro, matteo.vagnonii, marcogk03, marcobaccano, francy.thiella. A sorpresa “rossi” con cristiano—cicca. E ancora un pensiero Gazzetta con cirovalletta: “Di rosa”.

Cammini, vaccini e altre nudità — Ognuno comunque ha i suoi fioretti: “Chiamo mio figlio Federico” elio_russo, “Inizio la dieta” rafael 993, “Io mi vado a fare un salto con il paracadute” rvggerostrano, “mi faccio il vaccino Astra-Zeneca” marco-victor. Oppure “semplici” modi di esultare: “mi butto nella fontana della città” era la promessa di do.ii-16, poi leobarisan, faccinimichele, kacanci_85 e altri ancora. Si alza la posta: “Corro nudo per corso Buenos Aires”, dice trmdecsed. Segue un più equilibrato pietro_cena: “Andrò in giro per strada tutto pitturato tricolore (pantaloni e mutande le tengo)”. Menomale. “Pitturo il mio scooter tricolore”, dice curti_ale. Oppure niente motori: “Pescara Milano a piedi”, aveva detto d_vecchiotti, rilanciato da i_am_lollo con “Parto da Torino in bici e vado a Marsiglia da un mio amico francese a sfotterlo” (c’è anche giulianjp con “metto la bandiera alla statua di Garibaldi a Nizza”) e da alfio_real01: “In caso di vittoria mi parto da Lugano fino a Milano”. Oppure eddie79it : “Vivendo a Londra uscirò a stanare gli inglesi”. E ancora mahattani: “Torno in Italia dopo 8 anni di vita all’estero”. I giorni dell’orgoglio.

