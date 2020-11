Il modenese Francesco Calì e il lombardo Samuel Quaranta sono i primi 2 nuovi nomi annunciati per il 2021 dal Team Colpack Ballan. Si tratta di 2 atleti al primo anno nella categoria che hanno saputo mettersi in mostra in un 2020 complicato. Il roster 2021 della formazione orobica avrà 17 corridori. “Diamo il benvenuto a due ragazzi molto promettenti che abbiamo scelto con attenzione – dice il Advertisements Antonio Bevilacqua -. Calì è sempre andato forte, anche nelle categorie minori. E’ veloce, ma tiene pure sulle salite. Quaranta invece quest’anno si è aggiudicato il titolo lombardo su strada e in passato si è già allenato con noi. Lo conosciamo bene. Sono 2 ragazzi in linea con la nostra filosofia, ossia di puntare sui giovani.”. “Sono molto contento della mia scelta di passare alla Colpack Ballan, in questo primo anno tra gli Under 23 – dice Calì -. Mi aspetto di crescere da vari punti di vista e di poter aiutare la squadra nel raggiungere più obbiettivi possibili”. “Il mio obiettivo più grande per il 2021 – spiega Samuel Quaranta –, con indosso una maglia prestigiosa come quella della Colpack Ballan, sarà quella di aiutare i miei compagni a vincere.”.

Fonte tuttosport.com

