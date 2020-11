MADRID – “Il calcio spagnolo avrebbe bisogno di 500 milioni di euro per concludere la stagione”. Sono le parole del n.1 de La Liga, Javier Tebas, tra gli ospiti di Marca Sport weekend. “Ci sono club a cui mancano 100 milioni di euro – ha detto sottolineando i problemi economici dei club – Stiamo lavorando per vedere come risolvere questo problema. Il Valencia non è più in Champions Advertisements Barcellona deve abbassare gli stipendi dei giocatori per finire la stagione. Non hanno altra scelta” . Tebas ha sottolineato che se il campionato spagnolo non fosse ripreso a luglio, le perdite sarebbero state superiori: “Se non avessimo finito, ora il problema economico per i club sarebbe stato molto peggio senza i proventi audiovisivi, con perdite di 800-900 milioni di euro”.

Fonte tuttosport.com

