MANCHESTER (Regno Unito) – Il Manchester City sarebbe già proiettato alla prossima sessione di mercato e sembrerebbe pronto a rubare la scena alla ricerca di un nuovo attaccante. Il Telegraph riporta che i Citizens, in estate, potrebbero investire ben 200 milioni di sterline (quasi 225 in euro), con l’obiettivo primario di rinforzare il pacchetto offensivo, indipendentemente da quello che deciderà Sergio Aguero sul proprio futuro. Secondo il tabloid inglese

“Aguero non influenzerà il mercato del City”

Per quanto riguarda il Kun, genero del compianto Diego Armando Maradona e bomber più prolifico della storia del City, anche un suo eventuale rinnovo di contratto (attualmente in scadenza nel prossimo giugno) – riporta sempre il Telegraph -non dovrebbe influenzare il mercato di Guardiola, che avrebbe sciolto le riserve, alla ricerca di un nuovo attaccante dal pedigree internazionale. Oltre al reparto offensivo, il tecnico catalano starebbe pensando ad un restyling in difesa e a centrocampo: la priorità sarebbe il potenziale successore di Fernandinho, ma anche Benjamin Mendy, Oleksandr Zinchenko e Nathan Aké potrebbero lasciare Manchester nel corso della prossima estate.