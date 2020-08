Finisce bruscamente il cammino di Shelby Rogers e Coco Gauff al Top Seed Open (WTA International – 202.250 dollari di montepremi), sui campi in cemento di Lexington, in Kentucky, primo torneo del tour a disputarsi negli Stati Uniti dopo la fine del lockdown. La finale la giocheranno Jil Teichmann e Jennifer Brady.

La svizzera, n.63 WTA, ha battuto Rogers, 27enne di Mount Pleasant, n.116 del ranking, per 6-3, 6-2, in appena 70 minuti di partita. Brady, n. 49 del Mondo, ha sconfitto la sedicenne di Delray Beach, già n.53, per 6-2, 6-4.

Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram