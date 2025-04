Federico Cinà si conferma a livello Masters 1000. Dopo la prima vittoria in carriera nel circuito ATP, arrivata a Miami, il classe 2007 palermitano è tornato a vincere nel primo turno di Madrid. La sua seconda vittoria è arrivata nuovamente in un torneo Masters 1000: il gioiello azzurro ha battuto il cinese Coleman Wong per 7-6 6-1 e trova ora Sebastian Korda.

Il 18enne affronterà al secondo turno l’americano numero 24 del mondo, naturalmente da sfavorito. Stando alle quote dei bookmakers, infatti, Korda è dato vincente a 1.16, mentre la vittoria di Cinà si gioca a 5.00 – riporta l’Agenzia Agimeg. Un set vinto dall’italiano si trova invece a quota 2.37.

Infine, per quanto riguarda il “set betting“, il 2-0 in favore dello statunitense è dato in lavagna a 1.55, il 2-1 si gioca a 3.60. Il 2-0 in favore del classe 2007 è bancato a 11.00, il 2-1 a quota 9.50.