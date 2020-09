Esordio vincente per Matteo Berrettini agli Internazionali BNL d’Italia. Sul Centrale del Foro Italico il 24enne romano, numero 8 del mondo e quarta testa di serie del Masters 1000 italiano, dopo il bye all’esordio ha battuto nel secondo turno in due set l’argentino Federico Coria, numero 104 Atp, con il punteggio di 7-5, 6-1. Negli ottavi Berrettini sfiderà il vincente del match tra Stefano Travaglia e il croato Borna Coric.

Oggi scendono in campo i due big più attesi. Novak Djokovic, numero uno del mondo che torna in campo dopo la squalifica agli Us Open, affronta Salvatore Caruso. Derby spagnolo per Rafa Nadal contro il connazionale Carreno Busta, reduce dalla semifinale a New York. Torna in campo Jannik Sinner, opposto al greco Tsitsipas. A caccia del pass per gli ottavi anche Marco Cecchinato (contro Krajinovic).

Fonte www.repubblica.it

