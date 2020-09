ROMA – Gli Internazionali 2020 svelano il tabellone principale. E’ Novak Djokovic ad occupare la posizione numero uno del seeding: il serbo beneficerà di un bye al primo turno, così come Rafael Nadal, numero 2, e Tsitsipas terza testa di serie, mentre Jannik Sinner dovrà vedersela con Benoit Paire. Matteo Berrettini e Fabio Fognini, rispettivamente quarta e settima testa di serie, debutteranno direttamente al secondo turno. In attesa della conclusione delle qualificazioni, sono 7 gli azzurri in gara nel tabellone maschile. Circa gli altri accoppiamenti, da segnalare quello riguardante Rafa Nadal, che però per il suo rientro nel circuito dopo nove mesi troverà niente meno che Pablo Carreno Busta, fresco semifinalista agli Us Open.



Tabellone complicato per Berrettini

Berrettini, n. 8 Atp, esordirà contro il vincente del match tra il tedesco Jan-Lennard Struff, n. 29 Atp, ed un qualificato. Il romano è capitato dalla parte di Djokovic in un tabellone pieno di insidie. Fognini, n. 12 Atp, invece attende il vincente del match tra il sudafricano Kevin Anderson, n. 117 del ranking, ed il francese Ugo Humbert, n. 42 Atp. Per quanto riguarda Lorenzo Sonego, il 25enne torinese, se la vedrà contro il georgiano Nicoloz Basilashvili, n. 30 del ranking, mai affrontato in carriera. Avversario insidioso per Jannik Sinner, che torna al Foro Italico dopo l’exploit dello scorso anno quando battè Johnson all’esordio prima di cedere a Tsitsipas. Il 19enne di Sesto Pusteria, n. 74 al mondo e in tabellone con una wild card, affronterà il francese Benoit Paire, n .23 Atp.



“Pesca” male anche Mager

Ha pescato abbastanza male anche Gianluca Mager: il 25enne sanremese, n.80 Atp, trova dall’altra parte della rete il bulgaro Grigor Dimitrov, n. 20 del ranking. Tra i due non ci sono precedenti. Stefano Travaglia, n. 87 del ranking, ritrova invece lo statunitense Taylor Fritz (n. 25), già battuto lo scorso gennaio con due tie-break in Atp Cup. Infine Salvatore Caruso, n. 100 al mondo, se la dovrà vedere contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni.



Giorgi esordirà contro ucraina Yastremska

Passando al tabellone femminile sono tre le italiane al via, tutte in gara con una wild card. La numero uno azzurra Camila Giorgi, n. 73 Wta – che a Roma ha giocato poco e vanta un secondo turno nel 2014 – è stara sorteggiata contro l’ucraina Dayana Yastremska, n. 25 del ranking. Ostacolo tosto anche per Jasmine Paolini: la 24enne di Castelnuovo Garfagnana, n. 97 del ranking, ha pescato la lettone Anastasija Sevstova, n. 45 al mondo, mai affrontata in carriera. Infine Elisabetta Cocciaretto, n. 144 Wta, attende una giocatrice proveniente dalle qualificazioni.



Forfait di Serena Williams

La vera notizia in ambito femminile, però, è il forfait di Serena Williams. Quattro volte campionessa al Foro Italico, la semifinalista dell’ultimo Us Open salterà la novantesima edizione degli Internazionali Bnl d’Italia per un infortunio al tendine d’Achille. “Mi dispiace, ma non potrò esserci – ha detto la campionessa statunitense – Sono molto onorata del supporto continuo dei miei tifosi a Roma, non vedo l’ora di tornare presto”.



Fit, sesto mandato per Binaghi

Angelo Binaghi, intanto, è stato rieletto presidente della FederTennis per il quadriennio 2021-2024. Il numero uno della Fit, al sesto mandato, ha totalizzato 1497 voti su 1902 espressi dai delegati (il 78,7%). “Cambiare in questo momento – ha osservato Binaghi – sarebbe stato irresponsabile e allo stesso tempo ingeneroso nei confronti nostri e di tutto ciò che abbiamo fatto in questi anni, soprattutto se guardiamo alle prospettive del prossimo quadriennio. Grazie alle Atp Finals avremo un fatturato vicino a quello della Federcalcio: stiamo parlando del tetto del mondo, abbiamo quasi decuplicato le attività e le entrate della Federazione, abbiamo scalato l’Everest”.Fonte www.repubblica.it

