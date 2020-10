Un’occasione sprecata. Matteo Berrettini va fuori al terzo turno del Roland Garros, terzo slam della stagione in corso sulla terra rossa di Parigi. Il 24enne romano, numero 8 del mondo e settima testa di serie, è stato eliminato a sorpresa dal qualificato tedesco Daniel Altmaier, numero 186 della classifica Atp: 6-2, 7-6 (5), 6-4 il punteggio finale in favore del 22enne di Kempen. Restano tre gli italiani negli ottavi, tutti mai così avanti in uno slam: Lorenzo Sonego e Jannik Sinner nel tabellone maschile e Martina Trevisan in quello femminile.

Domani Sonego affronterà per un posto nei quarti l’argentino Diego Schwartzman, n.14 del ranking e 12 del seeding. Sinner, che non ha ancora perso un set, se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev, numero 7 del mondo e sesta testa di serie. Trevisan affronterà l’olandese Kiki Bertens, n.8 Wta e quinta favorita del seeding che al secondo turno ha eliminato Sara Errani.

Fonte www.repubblica.it

