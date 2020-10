Si ferma al secondo turno il cammino di Jasmine Paolini al Roland Garros. La 24enne azzurra, numero 94 del mondo, si è arresa in due set alla ceca Petra Kvitova, numero 11 Wta e settima testa di serie, che si è imposta con un doppio 6-3 in un’ora e 25 minuti di gioco. In corsa nel tabellone femminile resta una sola azzurra, Martina Trevisan, che dopo il successo suy Cori Gauff affronterà la greca Maria Sakkari. Saluta Parigi la seconda favorita del torneo: la ceca Karolina Pliskova, numero 4 del mondo, è stata sconfitta 6-4, 6-2 dalla lettone Jelena Ostapenko.

Tocca a Berrettini

Dopo i successi di ieri di Cecchinato, Sinner, Sonego e Travaglia, oggi tocca a Matteo Berrettini andare a caccia del terzo turno. Il 24enne romano, n.8 del mondo e settimo favorito del torneo, affronta il sudafricano Lloyd Harris, numero 90 del mondo.

