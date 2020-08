PRAGA (Repubblica Ceca) – Simona Halep torna alle competizioni e fa subito centro. La tennista rumena, numero 2 della classifica mondiale e prima testa di serie, si è aggiudicata il “Prague Open”, torneo Wta International da 202.250 dollari andato in scena a porte chiuse sui campi in terra rossa della capitale ceca – il secondo evento del circuito femminile dopo il “Palermo Ladies Open”, superando per 6-2 7-5, in un’ora e 33 minuti di gioco, la belga Elise Mertens, terza favorita del tabellone. Si tratta del 21esimo titolo in carriera, il secondo stagionale dopo quello di inizio anno a Dubai, per la Halep, che diventa così la quinta giocatrice più vincente in attività dopo le sorelle Serena e Venus Williams, Kim Clijsters e Petra Kvitova.

Halep: “US Open? Ora mi godo questa vittoria poi ci penserò”

La campionessa di Wimbledon 2019 ha avuto una partenza al rallentatore perdendo i primi due game contro la belga, numero 23 Wta, ma poi ha piazzato un parziale di sei giochi consecutivi che le hanno consentito di incamerare la prima frazione. Nel secondo set la 28enne di Costanza ha poi avuto un passaggio a vuoto, consentendo alla Mertens di recuperare dal 2-4 al 5-4 in suo favore, però ha di nuovo accelerato andando a chiudere il match. Halep non ha comunque ancora sciolto le riserve riguardo la sua partecipazione agli US Open (31 agosto-13 settembre): “Ora voglio godermi questa vittoria e dopo ci penserò”, il commento della regina del Roland Garros 2018.

Lexington: primo urrà per la Brady

Jennifer Brady rompe il ghiaccio, al primo tentativo. La 25enne statunitense, numero 49 del ranking mondiale, è la vincitrice del torneo Wta di Lexington, nel Kentucky: nella sua prima finale nel circuito maggiore Brady, campionessa universitaria nazionale per UCLA nel 2014, ha regolato per 6-3 6-4 la svizzera Jill Teichmann, numero 63 Wta (alla terza finale in carriera dopo quelle vinte nel 2019 a Praga e Palermo), chiudendo in bellezza un torneo che ha attraversato senza perdere un set. Più sicura nei punti importanti, dopo un primo set decisamente altalenante, deciso più dagli errori che dai vincenti, la tennista a stelle e strisce ha alzato la resa al servizio nel secondo set.

