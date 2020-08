Sorpresa a Lexington. Serena Williams, numero 9 del mondo, è stata eliminata nei quarti dalla semisconosciuta statunitense Shelby Rogers, numero 116 della classifica Wta: 1-6, 6-4, 7-6 (7/5) il punteggio finale del match – il primo tra le due – durato oltre due ore. Era dal 2012, quando al primo turno del Roland Garros si arrese alla francese Razzano, che la 38enne ex numero uno del mondo non usciva per mano di una giocatrice fuori dalla top 100. “Posso giocare molto meglio” ha detto a fine match la Williams, che ha come obiettivo principale l’Us Open in programma da fine agosto a New York dove andrà a caccia del 24° Slam in carriera.

In semifinale la Rogers se la vedrà con la svizzera Jil Teichmann, numero 63 del mondo, che ha superato 6-2, 6-4 la statunitense Catherine Bellis. Nell’altra semifinale derby americano tra Jennifer Brady (6-1, 6-2 alla ceca Bouzkova) e la 16enne Coco Gauff, numero 53 Wta, che ha piegato la tunisina Ons Jabeur 4-6, 6-4, 6-1.

Praga, finale Halep-Mertens

Al Wta di Praga finale tra la romena Simona Halep e la belfa Elise Mertens. In semifinale la Halep, numero 2 del mondo, ha battuto la connazionale Irina-Camelia Begu 7-6 (7/2), 6-3, la Mertens, 23 Wta, ha superato la ceca Kristyna Pliskova 7-5, 7-6 (7/4).

Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram