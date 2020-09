Due italiani al terzo turno degli Us Open, secondo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Matteo Berrettini, numero 8 del mondo e sesta testa di serie, ha battuto in tre set il francese Ugo Humbert, numero 42 Atp: 6-4 6-4 7-6(6) il punteggio finale in favore del 24enne tennista romano che ha vendicato la sconfitta subita nell’unico precedente del 2017 a Brest. Sabato Berrettini affronterà per un posto negli ottavi il norvegese Casper Ruud, trentesima testa di serie.

Conquista il pass per il terzo turno anche Salvatore Caruso. Il siciliano, numero 100 Atp, ha superato in quattro set lo statunitense Ernesto Escobedo, numero 185 del mondo, con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 6-4. Per la seconda volta in carriera Caruso approda al terzo turno di uno Slam dopo esserci riuscito lo scorso anno a Parigi. Il 27enne di Avola affronterà il russo Andrey Rublev, numero 14 Atp e decima testa di serie. Tra i due non ci sono precedenti.

Tutto facile per Dominic Thiem. Nel giorno del suo 27esimo compleanno l’austriaco, numero 3 del mondo e secondo favorito del tabellone, ha battuto l’indiano Sumit Nagal, 124 Atp, per 6-3, 6-3, 6-2. Al terzo turno Thiem affronterà il croato Marin Cilic, numero 38 Atp, vincitore a New York nel 2014. Fuori il canadese Milos Raonic, finalista la scorsa settimana al Masters 1000 di Cincinnati, sconfitto nel derby da Vasek Pospisil per 6-7(1) 6-3 7-6(4) 6-3.

Nel tabellone femminile avanza Sofia Kenin. La statunitense, numero 4 del mondo e seconda testa di serie, ha staccato il pass per il terzo turno piegando la canadese Leylah Fernandez 6-4, 6-3. Sulla sua strada c’è ora la tunisina Ons Jabeur, numero 31 Wta. Eliminata a sorpresa la spagnola Garbine Muguruza, 16 del mondo, battuta in due set (7-5, 6-3) dalla bulgara Tsvetana Pironkova.

