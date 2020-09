Incredibile epilogo agli Us Open del match che opponeva Novak Djokovic allo spagnolo Carreno Busta. Sul punteggio di 6-5 per il suo avversario nel primo set, il numero uno del mondo ha commesso una clamorosa leggerezza. Ha scagliato una pallina fuori dal campo, cosa non consentita dal regolamento, colpendo al viso una giudice di linea che si è accasciata al suolo.

La donna, che non aveva visto arrivare la pallina, è rimasta a lungo a terra. A nulla sono valse le scuse dello stesso Djokovic, che dopo un lungo conciliabolo, è stato espulso dal torneo. La decisione è stata presa dal capo degli arbitro degli Us Open Soeren Friemel. Per il serbo significa anche la perdita dell’imbattibilità del 2020, fatta di 30 vittorie consecutive.

Fonte www.repubblica.it

