NEW YORK – Serena Williams soffre ma alla fine centra i quarti di finale agli Us Open. La campionessa statunitense, numero 3 del seeding, ha battuto in tre set la greca Maria Sakkari con il punteggio 6-3, 6-7 (6/8), 6-3 in 2 ore e 29 minuti di gioco rimontando da 0-2 nel terzo set. Per la Williams, a caccia del record assoluto di vittorie nelle prove del Grande Slam a quota 24, è la 12esima apparizione consecutiva ai quarti di finale di Flushing Meadows. Nel prossimo turno, l’americana affronterà bulgara Tsvetana Pironkova che ha ha eliminato la francese Alize Cornet battendola 6-4, 6-7 (5/7), 6-3.

Thiem ai quarti contro De Minaur

In campo maschile prosegue il cammino di uno dei grandi favoriti per la vittoria finale, Dominic Thiem. L’austriaco, seconda forza del tabellone, ha eliminato agevolmente il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 15, per 7-6 (7/4), 6-1, 6-1. Ai quarti se la vedrà con l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 21, che ha piegato per 7-6 (8/6), 6-3, 6-2. il canadese Vasek Pospisil,

