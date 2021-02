La partita

Parte bene la Casertana: la squadra di Guidi crea il primo pericolo dell’incontro al 10′ con Santoro che, servito da Turchetta, conclude alto di poco. Ancora Casertana al 16′: stavolta a provarci è Del Grosso da fuori area sugli sviluppi di un calcio di punizione. Ternana in vantaggio al 27′: c’è una prima conclusione di Falletti che viene respinta dal portiere Avella, ma Furlan arriva prima di tutti sul pallone e lo spedisce in rete. Raddoppio immediato: al 31′ Frascatore serve Partipilo, controllo e palla in gol, 2-0. Sull’onda dell’entusiasmo la Ternana cerca il tris con Kontek (42′), mentre la Casertana reagisce un minuto dopo con la conclusione al volo di Cuppone, fuori. Gli ospiti, in pieno recupero, accorciano le distanze con Konate che sfrutta un’uscita a vuoto del portiere avversario Iannarilli.

Secondo tempo

In avvio di ripresa, arriva la terza rete della Ternana: Falletti per Partipilo che trova il palo più lontano. 3-1 al 3′. Al 13′ arriva anche il poker: Partipilo prende parte anch a quest’azione, stavolta in veste di uomo assist per Raicevic che mette in rete, 4-1. La Casertana comunque non ci sta e si fa vedere al 22′ con una conclusione di Matese, palla di poco a lato. Anche la Ternana non rinuncia a provarci: buona occasione per Frascatore un minuto dopo ma conclusione da dimenticare. Quinta rete rossoverde al 39′ con Peralta che, servito da Partipilo, batte Avella. E per poco non ci scappa anche il sesto, al 44′ pericoloso Furlan, Paghera sbroglia.